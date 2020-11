A volte il successo può dare alla testa, soprattutto quando arriva molto presto. Forse è questa la motivazione che ha spinto Daniel Cosmic, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi a rivolgere delle parole indecenti ad una fan di soli 16 anni.

Il ragazzo durante una diretta Instagram aveva fatto body shaming ad una sua fan e ora per quell’episodio finirà a processo. Le parole disdicevoli di quella occasione le ricordiamo tutti:

“Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fa disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”.

A denunciare l’episodio è stata proprio la mamma della ragazzina. Ora Daniel Cosmic dovrà rispondere all’accusa di “denigrazione“, “offese pubbliche” e “cyberbullismo“.

In quell’occasione anche Francesco Facchinetti, suo manager dell’epoca si espose, spiegando:

A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato, non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso.

Al tempo il cantante provò a scusarsi dicendo “Pensavo di essere divertente e invece sono stato un cogl***e. Mi scuso con tutti”. Questo non è bastato ed è stato così costretto a chiudere il suo profilo Instagram. Il processo si terrò tra un anno, il 18 novembre 2021.