Gioia immensa per Daniel Radcliffe e per la sua compagna, l'attrice Erin Darke: i due sono infatti diventati genitori per la prima volta

Dopo alcuni rumors sono stati i diretti interessati a confermare tutto. Daniel Radcliffe, attore noto soprattutto per il suo ruolo di Harry Potter nella fortunatissima saga cinematografica, e la sua compagna storica Erin Darke, sono infatti diventati genitori per la prima volta.

A dare la notizia ci ha pensato l’entourage dell’attore, che ha semplicemente confermato alcuni rumors che si erano sollevati nei giorni precedenti. Le voci erano nate dopo che il quotidiano Daily Mail aveva immortalato i due attori a passeggio tra le strade di New York, mentre spingevano una carrozzina da neonato.

Ancora sconosciuti il nome e il sesso del bebè, che dovrebbe essere nato proprio in queste settimane.

Una notizia certamente a sorpresa, visto che solo alcune settimane fa, a marzo, lo stesso ufficio stampa di Daniel aveva annunciato la gravidanza di Erin Darke.

La storia tra Daniel Radcliffe ed Erin Darke

Su Daniel Radcliffe c’è veramente poco da presentare. Tutti lo hanno conosciuto nel 2001, quando aveva solo 11 anni e vestì per la prima volta i panni di quello che era destinato a diventare uno dei personaggi cinematografici più noti e amati della storia recente, quelli del maghetto Harry Potter.

Oltre che nella saga di Harry Potter, Daniel ha recitato in numerosi altri film e serie tv. Tra cui il film Kill You Darlings del 2012.

Sul set di questa pellicola ha incontrato per la prima volta proprio Erin, della quale si è innamorato e da cui non si è praticamente più separato.

Lei anche è appunto un’attrice, nota per diversi ruoli di discreto successo sia negli Stati Uniti che all’estero.

Uno degli ultimi lavori di Erin è il ruolo nella fortunata serie tv targata Amazon Prime video, La Fantastica Signorina Maisel.

In diverse occasioni i due hanno parlato dei loro sogni di sposarsi e avere figli. Per quanto riguarda il primo non si hanno ancora notizie. Il secondo, invece, a quanto pare si è appena realizzato.