Una gioia infinita per i milioni di fan di Harry Potter di tutto il mondo. Daniel Radcliffe, che nella saga ha interpretato il maghetto di Hogwarts, sta infatti per diventare papà per la prima volta. A donargli un figlio sarà la sua ormai storica compagna, l’attrice americana Erin Darke. La notizia è stata data dall’entourage dell’attore alla rivista People.

Inutile girarci intorno. Tra i tantissimi ruoli interpretati nell’arco della sua carriera, Daniel Radcliffe deve il suo planetario successo ad uno di essi in particolare, quello di Harry Potter nell’omonima saga cinematografica che racconta le avventure del maghetto e dei suoi amici nella storica scuola di magia di Hogwarts.

Quando ha vestito i panni di Harry per la prima volta, Daniel aveva solo 12 anni. Oggi quel bambino è diventato un uomo e tra qualche mese sarà anche un papà.

A confermare la notizia è stata la rivista People, che ha ricevuto lo scoop direttamente dall’entourage dell’attore.

Il bebè, del quale ancora non si conosce nulla, né il sesso né tanto meno il nome che avrà, dovrebbe nascere entro la fine dell’anno.

A rendere papà per la prima volta Daniel Radcliffe sarà la sua storica compagna, anch’essa attrice, Erin Darke.

La storia tra Daniel Radcliffe ed Erin Darke

Daniel ed Erik sono legati dal lontano 2012. Si sono conosciuti sul set del film Kill You Darlings, nel quale lui interpretava il poeta Allen Ginsberg e lei vestiva i panni della ragazza della quale si innamorava.

Da allora non si sono praticamente più lasciati. Negli anni entrambi hanno parlato del loro amore. La Darke, ad esempio, aveva dichiarato che una delle prime cose che li aveva legati era l’amore che avevano in comune per la recitazione e per il cinema.

Insieme nel tempo hanno espresso anche i loro più grandi desideri, quello di sposarsi, che resta ancora in cantiere, e quello di diventare genitori, che ben presto sarà realizzato.

Riguardo alla carriera di Erin Darke, si contano molte parti in film e serie tv di successo. Uno degli ultimi ruoli è stato quello di Mary nella serie di Prime Video, La Fantastica Signora Maisel.