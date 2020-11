Purtroppo, quello che vediamo in TV molto spesso è filtrato da una realtà fittizia. È il caso di Daniele Bossari, lo storico radiofonico e conduttore ha deciso di parlare di un periodo molto drammatico per lui.

In pochi sanno che Daniele Bossari ha sofferto di depressione. Un periodo molto buio in cui solo sua moglie Filippa Lagerback è riuscita a stargli vicino.

In quel periodo Bossari ha provato anche a farla finita. Un racconto straziante e molto intimo. Ha deciso di parlarne solo oggi con Luca Casadei, nel podcast registrato insieme “One more time”.

Il drammatico racconto di quella notte inizia così. “Il momento in cui ho pensato di farla finita ero con una bottiglia in mano. Ero solo a casa, di sera. Suona l’allarme. Esco per controllare. Vedo che c’è un cantiere aperto, scavalco la recinzione, mi arrampico sull’impalcatura e mi ritrovo in bilico. E penso che sto per morire”.

Ma cos’è successo a Daniele? L’ex vincitore del Grande Fratello sa benissimo cos’è che ha fatto traboccare il vaso. Un periodo difficile stroncato proprio da un brutto episodio nel suo lavoro.

Ero aperto, felice. Finché un giorno arrivò un articolo di un famoso critico che mi fece a pezzi. La prima crepa. Da allora quella spontaneità ha cominciato a vacillare e da quel momento ho cominciato a diventare impostato. Non ero più libero e solare

Dopo quell’episodio si è eclissato per sei anni. In quel periodo non riusciva neanche ad essere affettivo con la propria famiglia.

Avevo iniziato a chiudermi, ad avere paura del giudizio degli altri. Cercavo di alleviare quelle angosce che provavo, nel modo più sbagliato: bevendo, cercando l’oblio. Avevo tagliato i ponti con gli altri, mi ero isolato da tutti. Passavo le nottate a distruggermi con l’alcol, e andavo a letto quando Filippa si alzava per preparare la colazione a nostra figlia.

Daniele Bossari al Grande Fratello

Il riscatto è arrivato con il reality. Proprio grazie a sua moglie colei che l’ha spronato a provarci.