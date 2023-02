Daniele Dal Moro, “Il GF Vip è un programma di mer*da”: la reazione furiosa di Alfonso

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 30 gennaio, Daniele Dal Moro si è reso protagonista di un brutto rimprovero da parte di Alfonso Signorini. Dopo aver definito il reality show un “programma di mer*a”, il celebre conduttore si è detto offeso. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad alcuni sfoghi all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolare, durante un acceso scontro con Oriana Marzoli, l’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliato contro gli autori del reality show definendo quest’ultimo un “programma di mer*a“.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 30 gennaio, gli autori del programma hanno trasmesso la clip riassunto della settimana di Dal Moro. Queste sono state le parole del gieffino pronunciate in diretta:

Io e Edoardo abbiamo avuto una discussione, dopo la puntata di lunedì ci siamo confrontati ed è stato lui ad avvicinarsi a me. Ci tengo molto alle mie emozioni, ai miei sentimenti, e quando vengono messi in discussione mi sento male. Mi infastidisce molto, sono particolare, ho un carattere difficile. Ma sono una persona vera. Mi dà fastidio.

Tuttavia, la frase pesante che lui stesso si è fatto scappare contro il reality show non è passata in osservato ad Alfonso Signorini il quale non ha potuto fare a meno di commentare l’accaduto. Questa è stata la sua reazione:

Mi è dispiaciuto tanto, mi sono sentito offeso. Ci metto la faccia e anche molta passione a fare questo programma di mer*a. Non è stata una bella cosa, sentirlo dire.

Daniele Dal Moro chiede scusa ad Alfonso Signorini

L’ex tronista ha riconosciuto il suo sbaglio ed infine ha chiesto scusa. In questo modo ha concluso: