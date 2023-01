GF Vip, il gesto di Alfonso Signorini manda su tutte le furie i fan di Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha fatto il conduttore

Nel corso delle ultime ore Alfonso Signorini si è ritrovato al centro di una vera e propria polemica. Il gesto social del conduttore del Grande Fratello Vip nei confronti di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non è passato inosservato ed ha mandato su tutte le furie i fan della coppia. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Gli utenti del popolo del web si sono scagliati duramente contro Alfonso Signorini. Stando a quanto emerso, pare che il giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip abbia messo un like ad un post che ha scatenato la furia dei fan dei Donnalisi.

Nel dettaglio, in queste ore su Twitter sono comparsi alcuni screen che testimoniano il like del conduttore ad un post a favore di Edoardo Donnamaria. L’immagine ritrae i due gieffini immortalati mentre stanno discutendo. Ciò che non è passato inosservato è la didascalia che accompagna lo scatto in questione:

Antonella, sei finta!

Tra le tante reazioni ottenute dal post, non è passata inosservata proprio quella di Alfonso Signorini. Per questo motivo un utente ha deciso di fare uno screen e condividere il tutto su Twitter. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ma vi rendete conto che Signorini mette il like a favore di Edoardo Donnamaria?

GF Vip, Alfonso Signorini commette una clamorosa gaffe: ecco come ha reagito uno dei Vipponi della casa

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, il direttore di “Chi Magazine” ha pronunciato il nome di Pierpaolo Pretelli in modo sbagliato. Infatti, Signorini ha pronunciato “Petrelli“. Un dettaglio che di certo non è passato in osservato ai telespettatori italiani.

Oltre a divertire il pubblico italiano, l’episodio ha divertito anche gli inquilini della casa più spiata d’Italia, in particolare Edoardo Tavassi. Tra le risate, il conduttore ha esclamato: