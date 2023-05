Daniele Dal Moro, lo sfogo choc sui social contro i fan: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un duro sfogo sui social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha puntato il dito contro i suoi fan i quali hanno notato dei movimento “sospetti”. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli stanno vivendo la loro storia d’amore al di fuori delle telecamere del Grande Fratello Vip. Di recente, la coppia è finita al centro della cronaca rosa, in particolar modo il modello veneto. Questa volta, a renderlo protagonista di un gossip è stato un tweet pubblicato da lui stesso sul suo account social.

Tutto è iniziato dal momento in cui i fan della coppia, i cosiddetti “Oriele”, hanno notato comportamenti strani da parte dell’ex gieffino. Nel dettaglio, Daniele avrebbe iniziato a seguire su Instagram una ragazza che avrebbe messo “like” ad alcune sue foto.

Le parole di Daniele Dal Moro

Gli “Oriele” non ci hanno pensato due volte a mettere in guardia Oriana Marzoli inviandole una comunicazione in privato. Alla luce di questo, Dal Moro ha sbottato contro i loro fan pubblicando un post sul suo profilo Twitter il quale poi è stato rimosso. Queste sono state le sue parole:

Il follow l’ho tolto perché (come sempre per colpa vostra) Oriana ha già iniziato a stressare l’anima. Non perché ho qualcosa da nascondere

Stupido io.. ma vi assicuro che da me non avrete più nulla.La verità è che questo posto è, e sarà sempre il male delle coppie.

Dunque, la reazione del bel veneto è stata inevitabile e senza precedenti. L’ex concorrente del programma condotto da Alfonso Signorini non è stato in grado di limitare il suo linguaggio sgarbato. Pertanto, a seguito del clamoroso sfogo, ha continuato ad inveire senza freni contro gli “Oriele”.