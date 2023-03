Daniele Dal Moro rischia la squalifica al GF Vip? La risposta di Alfonso Signorini

Nonostante sia uno dei protagonisti più apprezzati della settima edizione del Grande Fratello Vip, nel corso delle ultime ore Daniele Dal Moro è finito nel mirino delle polemiche. Qualche telespettatore del reality show ha chiesto la squalifica dal gioco dell’ex concorrente di Uomini e Donne. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Continuano a crescere le tensioni al Grande Fratello Vip. Dopo i provvedimenti presi da Alfonso Signorini nei confronti dei concorrenti, Daniele Dal Moro ha assunto comportamenti per cui ha rischiato di essere allontanato dalla casa più spiata d’Italia. Nonostante questo, il gieffino non è mai stato punito.

Alla luce di questo, una telespettatrice ha deciso di inviare una lettera ad Alfonso Signorini per chiedere spiegazioni:

Senza girarci attorno, la diretta in interessata ha richiesto la squalifica per il concorrente:

Spero davvero che nella puntata di lunedì anche il signor Dal Moro verrà ammonito. Sono quasi sollevata che Oriana Marzoli sia finalista e non mi meraviglia che goda di tanto seguito fra il pubblico. Sono convinta che molte femministe, come me, la sostengono. Lo dico mentre ascolto Dal Moro ribadire per la milionesima volta di essere preso in giro da Oriana. Qual è la sua colpa? È una donna libera, franca, esuberante, simpatica, sensibile (eh sì, non è una qualità esclusiva del signor Dal Moro) forte, bella. Un po’ troppo per non turbare l’orgoglio maschile, o meglio, l’ego smisurato di Daniele Dal Moro.