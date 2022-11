Daniele Dal Moro svela i motivi del ricovero: quali problemi di salute ha

Nel corso degli ultimi giorni, Daniele Dal Moro è stato costretto ad abbandonare momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip per un ricovero in ospedale. Dopo qualche giorno, il gieffino ha svelato quali sono i suoi problemi di salute. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo esser stato trasportato d’urgenza in ospedale, Daniele Dal Moro si è confidato con alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia. Infatti, dopo la puntata di lunedì 21 novembre, il gieffino si era lasciato andare ad alcune dichiarazioni spiegando di essersi assentato a causa di un ricovero in ospedale ma senza svelare i motivi.

Tuttavia, nelle ore scorse sono emersi ulteriori dettagli in merito alla questione. A mettere le cose in chiaro è stato lui stesso in occasione di una chiacchierata con la sua amica Wilma Goich. Quest’ultima è rientrata nella casa più spiata d’Italia dopo essersi negativizzata ed ha chiesto spiegazioni al gieffino in merito a quanto era accaduto.

Le parole di Daniele Dal Moro

Stando a quanto raccontato da lui stesso, l’ex concorrente di Uomini e Donne si è sottoposto a una visita cardiologica. Alla base dei suoi problemi di salute ci potrebbe essere stress e nervosismo. Queste sono state le sue parole:

Sono un po’ giù, un po’ così. Che ho avuto oggi? Nulla, ultimamente sono stanco devo dirti la verità. Non sono stato bene sai, mi girano le scatole guarda. Questa cosa non mi ci voleva proprio. Mi è durato tre giorni tutto in realtà. Quella cosa lì esatto. Il primo giorno più forte, il secondo meno e il terzo quasi nulla. Sembrava fosse passato del tutto. Però è stata lunga. Non mi hanno dato nulla. Cosa penso che sia? Nervoso e stress, credo di sì, ma non ho la certezza. Mi hanno visitato certamente. Mi hanno fatto le analisi per il cuore e quelle cose lì. A livello cardiaco sto bene. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, analisi comprese, mi hanno guardato con i macchinari e tutto. Poi c’è stato l’intervento del cardiologo. Ho fatto proprio la visita dal cardiologo completa. A livello cardiaco mi hanno detto che sto bene. Però hanno guardato tutto non posso dire altro.

Adesso, le parole pronunciate dal gieffino durante la discussione con Edoardo Donnamria acquisiscono un preciso significato: