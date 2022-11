GF Vip, anche Wilma Goich è risultata positiva al Covid: ecco come sta la Vippona

All’interno della casa del Grande Fratello Vip la situazione Covid è sempre più complicata. Qualche ora la produzione del reality ha pubblicato un comunicato in cui si è annunciata la positività di un’altra concorrente. Dopo Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita, ora anche Wilma Goich è stata isolata per la sua positività al virus.

Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. Qualche ora fa l’annuncio pubblicato dagli autori del programma in merito alla positività della Vippona ha fatto non poco scalpore ed ha causato l’ira non solo dei fedeli telespettatori del programma ma anche di alcuni concorrenti.

Queste le parole con cui la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato la positività della Vippona:

In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Wilma Goich è risultata positiva al Covid-19. La concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolata. Rientrerà appena possibile.

Dopo Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi, ora anche la cantante è stata isolata.

GF Vip, Wilma Goich è risultata positiva al Covid: ecco la reazione di Daniele Dal Moro

Come già anticipato, l’annuncio della positività della Vippona al Covid-19 ha fatto non poco scalpore ed ha causato l’ira di qualche concorrente. In primis Daniele Dal Moro ha confessato che gli autori del reality gli avevano chiesto di non dire nulla.

Queste sono state le parole dell’ex protagonista di Uomini e Donne a riguardo:

Mi hanno detto di stare zitto ma ora è passata un’ora e mezza e mi sono rotto. Mi stanno monitorando.

Con la positività di Wilma Goich salgono a cinque i concorrenti positivi del Grande Fratello Vip. Gli autori assicurano che i Vipponi torneranno in casa al momento della negatività. Attualmente tutti i gieffini presenti in casa sono monitorati e non è escluso che nelle prossime ore anche altri concorrenti risulteranno positivi.