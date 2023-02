Daniele Dal Moro, un format spagnolo si prende gioco di lui: ecco il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio, Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti più popolari e chiacchierati nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, il gieffino si è ritrovato al centro dell’attenzione in un celebre programma spagnolo. Il motivo? Scopriamolo insieme!

Mentre Daniele Dal Moro continua a vivere la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip, una celebre conduttrice spagnola ha dedicato ampio spazio al gieffino nel suo programma. A catturare l’attenzione della presentatrice è stato il complicato rapporto nato tra l’ex concorrente di Uomini e Donne e Oriana Marzoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D E N Z E L (@daniele_dal_moro)

Il programma spagnolo in cui è il gieffino è stato preso in giro si chiama Socialité. Nel dettaglio, dopo aver analizzato in modo accurato il profilo social di Dal Moro, la padrona di casa ha affermato:

Questo è l’uomo che ha conquistato il cuore di Oriana. I due si sono innamorati dentro la casa del Grande Fratello Vip. Lui è Dal Moro, modello, imprenditore di 32 anni e soprattutto allergico alla maglietta. E questo non lo diciamo noi, basta vedere le foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Eccolo qui, con il giacchetto, ma senza maglietta, con la camicia aperta, ma senza maglietta. Lui è un tipo serio, ma non perché è responsabile, ma perché non sorride mai nelle sue fotografie. Su più di 100 foto che ha messo sul suo profilo, sorride soltanto in una ed è un sorriso appena accennato.

Infine, con queste parole la diretta interessata ha concluso il suo discorso:

L’ultima volta che abbiamo visto sorridere sui social il ragazzo che ha conquistato Oriana è stato il 24 settembre del 2016. Lui è un uomo molto impegnato, sotto questa foto ha scritto ‘stress’, peccato che stia sdraiato su un materassino gonfiabile in piscina. Inoltre è un ragazzo molto descrittivo, eccolo qui in questa foto dove mostra il fisico e scrive ‘senza vestiti’. In questo scatto dice ‘foto caliente’ e se lo dice lui… Di sicuro se Oriana si è innamorata di lui non è certo per le sue grandi capacità oratorie.

Quale sarà la reazione di Daniele dinanzi a tali dichiarazioni? Attribuirà la colpa a Oriana Marzoli? Per scoprirlo non ci resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello Vip, nel caso Alfonso Signorini gli comunicherà quanto emerso dal web.