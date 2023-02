Alfonso Signorini, la frecciatina alla Ferragni: “Bastarda col tablet copiata”

Nonostante la 73esima edizione del Festival Di Sanremo sia giunta a termine, alcuni episodi avvenuti sul palco del Teatro Ariston continuano ad essere oggetto di critiche. L’ultima è stata sollevata da Alfonso Signorini il quale ha scagliato una frecciatina velenosa contro Chiara Ferragni. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Chiara Ferragni ha partecipato alla 73esima edizione del Festival Di Sanremo in qualità di co-conduttrice insieme a Chiara Francini, Paola Enogu e Francesca Fagnani. Nonostante sia trascorso qualche giorno dalla fine della kermesse canora, la performance dell’influencer continua ad essere l’argomento più discusso in rete.

La presenza della moglie di Fedez al festival della canzone italiana è stata chiacchierata anche nello studio del Grande Fratello Vip. In occasione della puntata più recente del reality show, Alfonso Signorini non ci ha pensato due volte a scagliare una velenosa frecciatina all’imprenditrice digitale coinvolgendo anche Giulia Salemi.

Al Grande Fratello Vip, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è soprannominata la “bastardina con il tablet” per via del ruolo che svolge all’interno del reality show. Infatti, Giulia seleziona i tweet più interessanti per poi mostrarli durante la diretta. Un ruolo simile lo ha ricoperto Chiara Ferragni alla kermesse canora in cui ha mostrato i meme più divertenti del Festival Di Sanremo 2023 in mondovisione.

Si tratta di un dettaglio che ha catturato l’attenzione di Signorini il quale non ha potuto fare a meno di commentare. Infatti, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip, rivolgendosi direttamente a Giulia Salemi, queste sono state le parole di Alfonso nei confronti della co-conduttrice: