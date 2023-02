Daniele Dal Moro vuole abbandonare il GF Vip? Lo sfogo in confessionale

Senza alcuna ombra di dubbio, Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti più amati e chiacchierati del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, il celebre gieffino si è lasciato andare ad un duro sfogo in confessionale dove ha minacciato di abbandonare il reality show. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 febbraio, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio a Daniele Dal Moro. Nel corso degli ultimi giorni, l’ex concorrente di Uomini e Donne si è reso protagonista di un duro scontro con Martina Nasoni la quale ha fatto di recente l’ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia.

A seguito della puntata, il gieffino si è recato in confessionale dove si è lasciato andare ad un duro sfogo ed ha minacciato di abbandonare il reality show:

Preferivo starmene a casa mia. Di beccarmi la me**a addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che le tratto a pesci in faccia. Ma vaff***o. Allora che la televisione la facessero con qualcun altro perché io non sono qui per vendere l’anima. Sono qua per fare un percorso, che speravo che fosse decente. Allora visto che a 140 giorni ci sono arrivato, me ne vado via che sto bene, non che sto male. Perché dopo in ambulanza a casa ci vado io e non voi. Basta! Veramente basta.

Le sue urla si sono sentito fino in corridoio dove ad attenderlo c’era Oriana Marzoli. Queste sono state le sue parole:

Tanto lo sai perché io in questo mondo qui non ci volevo mettere più piede? Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono. Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Di quelli come me non importa nulla a nessuno.

Alla luce di questo, adesso in molti si chiedono se il gieffino lascerà davvero il gioco o meno. Per scoprire cosa succederà non ci resta che attendere le prossime puntate del programma condotto da Alfonso Signorini.