Daniele Del Moro: incidente in moto per ex tronista Paura per l'ex tronista Daniele Del Moro; il giovane è stato vittima di un incidente stradale mentre era in sella della sua moto; ecco cos'è successo al ex gieffino

Brutta avventura per l'ex tronista Daniele Dal Moro. Il giovane è stato coinvolto in un incidente mentre era in sella alla sua moto. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto conseguenze gravi per l'ex concorrente del Grande Fratello 16 che ha tranquillizzato i suoi follower postando aggiornamenti nelle stories. A raccontare l'accaduto è stato il protagonista stesso, prima postando un video e poi delle stories. Il video è stato girato da lui stesso mentre era ancora sull'asfalto, dopo la rovinosa caduta. Più tardi l'ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi ha postato una story in cui si vede la gamba fasciata e ha scritto: "Caschi il mondo domani sono in palestra". Si capisce, dunque, che non si tratta di ferite gravi e che le conseguenze dell'incidente sono minori per Daniele Dal Moro. Il tronista ha postato gli aggiornamenti per tranquillizzare i suoi follower che, leggendo dell'incidente, si erano preoccupati e lo avevano tempestato di messaggi e chiamate. Per chi non lo sapesse, Daniele Dal Moro è un ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha partecipato al Grande Fratello 16. Nella casa aveva conosciuto la vincitrice del GF16, Martina Nasoni e avevano avuto una relazione. Quando è entrato nella Casa del Grande Fratello 16 si è presentato così: "Vivo da solo da quando aveva 17 anni. Non ho avuto molte donne, non sono un donnaiolo". Recentemente Daniele Dal Moro era stato invitato da Maria De Filippi a partecipare a Uomini e Donne come tronista ma la sua avventura televisiva nel dating show si era bruscamente interrotta per colpa dell'emergenza sanitaria che ha interessato il nostro paese. Il giovane è nato a Verona il 4 luglio 1990 e ha una sorella di 19 anni. Suo padre è il parlamentare Gian Pietro Dal Moro. Daniele Dal Moro lavora nell'azienda di famiglia che si occupa di marketing e pubblicità. La madre è un'imprenditrice. Pochi si ricordano che Daniele Dal Moro aveva fatto il corteggiatore a Uomini e Donne, corteggiando insieme a Gennaro Lillio la tronista Sonia Lorenzini.