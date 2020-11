Si mette male per il noto opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. È il caso del famoso ex divo Daniele Interrante, l’uomo è coinvolto nell’inchiesta Carminius. L’indagine in cui è coinvolto è quella che si occupa di chiarire quali siano state le infiltrazioni della ‘Ndrangheta in Piemonte.

A riportare la notizia è il quotidiano la Stampa. Com’è possibile leggere nelle loro pagine, il ruolo di Daniele Interrante sarebbe quello di aver fatto da tramite per delle operazioni di marketing e finanziarie.

Teneva i collegamenti con i beneficiari delle fatture, era finanziatore del sistema SLM Marketing e gestiva i rapporti con il commercialista Marco Poddà. Quest’ultimo accusato di ricercare i clienti per le fatture farlocche. Emesse tra il 2015 e la fine del 2016 per circa 290mila euro.

Attualmente, l’uomo è difeso dal suo avvocato. Marco Ventura ha spiegato ai giornalisti che il suo assistito è all’oscuro delle accuse ed estraneo ai fatti. Sostenendo che:

Non conosceva l’illiceità dell’operazione né sapeva chi fossero i soggetti che si celavano dietro la società […] Siamo fiduciosi e abbiamo scelto di affrontare il processo. A prescindere dal reato fiscale in sé, non troviamo corretta la contestazione dell’aggravante mafiosa.

Interrante sarebbe dunque coinvolto insieme ad altre 40 persone nel processo. Sarebbe coinvolto quindi nelle operazioni della società pubblicitaria SLM Marketing srl.

A ricostruire la dinamica dei fatti sono i pubblici ministeri Monica Abbatecola e Paolo Toso. Si parla di azioni e illeciti in merito al riciclaggio di denaro.

Al momento il diretto interessato preferisce mantenere il riservo e non ha rotto il silenzio sulla questione.