Risale a pochi giorni fa la notizia della nuova relazione di Daniele Interrante. Il gossip è stato lanciato da Alessandro Rosica che aveva dichiarato che la fidanzata di Interrante era vent’anni più giovane dell’ex tronista. Ma non solo, si era accesa la curiosità anche sul suocero e sulla sua ipotetica giovanissima età. Sarebbe addirittura più piccolo di Daniele.

A quanto riportato, di fatti, il padre della ragazza doveva avere solo 39 anni a differenza dei 41 di Interrante. Questo è ciò che si dichiarava sulle riviste di gossip: “Daniele vive la sua vita con la sua nuova fidanzata Margherita. I due convivono a Milano da oltre 2 anni. Inizialmente nascosti, perché all’epoca dei fatti era minorenne”.

E ancora: “Ora però ha 20 anni e va all’università. La ragazza è acqua e sapone e il sentimento c’è. I due sono molto affiatati. Daniele Interrante è addirittura più grande del suocero. Il padre di Margherita ha 39 anni a differenza di Daniele che ne ha 41”. A queste dichiarazioni ne sono seguite altre dalla diretta interessata, Margherita Magri, che nelle ultime ore ha deciso di affidare al suo profilo Instagram le sue parole.

La ragazza vuole far chiarezza di come stanno davvero le cose. Arriva una netta smentita e accuse a frasi ritenute decisamente inopportune, soprattutto nel rispetto della figlia del suo compagno. Queste le parole della Magri: “Sono allibita dalle falsità scritte da questo giornalista. Se così si può chiamare, dato che le prerogative dei giornalisti è diffondere la verità. Sono fidanzata con Daniele da due anni e mezzo. Siamo felici e innamorati. È per tua conoscenza ora ne ho 22 di anni. La differenza di età per noi non è un peso anzi Ma la cosa infamante che hai scritto riguarda il fatto che avremmo tenuto nascosto alla nostra relazione, in quanto io minorenne. Se la matematica non è un’opinione”.

Ma le dichiarazioni della ragazza non finiscono qui e aggiungere: “Non abbiamo mai voluto pubblicare le nostre storie perché ne siamo custodi. Non abbiamo bisogno di like. Ora invece devo rispondere pubblicamente per smentire le bugie che hai scritto. Ti ricordo che Daniele ha una figlia e tu hai fatto intendere che suo padre frequentasse una minore. Concludo sorridendo e informandoti che mio padre è nato nel 1966 e ha 55 anni non 39 e se la matematica non è un’opinione è più grande di Daniele”.