Sono diventati genitori per la prima volta. Perrie Edwards e Alex Oxlade-Chamberlain hanno stretto tra le braccia il loro bambino, nato lo scorso 21 agosto 2021. La neo-mamma è conosciuta per essere una delle Little Mix, mentre il papà è un giocatore del Liverpool.

La notizia è stata diffusa da entrambi attraverso i loro seguitissimi profili social network. La loro relazione è iniziata nel 2016 e da quel momento non si sono mai lasciati. Nel 2017 avevano ufficializzato il loro rapporto attraverso un romantico scatto vicino alla Torre Eiffel. Adesso a coronare il loro sogno, è arrivata la gioia più grande: la nascita di un figlio.

Chi sono perrie Edwards and Alex Oxlade-Chamberlain

Tutti conoscono le Little Mix, un girl group inglese nato nel 2011, dopo aver vinto l’ottava edizione di X-Factor. Oggi sono diventate una delle band più importanti al mondo. Hanno venduto oltre 50 milioni di dischi. Oltre a Perrie Edwards, fanno parte del gruppo Leigh-Annie Pinnock e Jade Thirwall.

Alex Oxlade-Chamberlain è un famoso giocatore inglese nel ruolo di centrocampista. Ha segnato ben 26 gol su 244 presenze. Durante la sua carriera ha indossato le maglie di Southampton, Arsenal e Liverpool.

I post per annunciare la nascita

Perrie Edwards ha pubblicato due bellissime foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram, subito dopo la nascita. La prima mostra la manina e l’orecchio del nuovo arrivato e la seconda il suo adorabile piedino. Ho accompagnato i due scatti con una semplicissima frase:

Benvenuto al mondo baby 21/08/21.

Il calciatore ha pubblicato il primo scatto identico a quello della sua amata e il secondo molto simile. La sua mano e quella di Perrie che stringono il piedino di quello che è il frutto del loro immenso amore. Anche il neo papà ha accompagnato il post con una frase: