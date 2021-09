I giornali di cronaca rosa accendono i riflettori su un gossip particolare. Arrivano delle interessanti novità sul campo sentimentale per Daniele Interrante. L’uomo ha raggiunto la sua notorietà negli studi di Uomini e Donne di Maria De Filippi. In molti lo ricorderanno come uno dei tronisti più chiacchierati del programma.

L’ex volto di Uomini e Donne a quanto pare ha intrapreso una relazione sentimentale con una ragazza molto più giovani di lui. A rivelare la notizia è il giornalista di gossip Alessandro Rosica. Quest’ultimo è attivo sul suo profilo Instagram come investigatore social. La nuova fiamma di Daniele si chiamerebbe Margherita e avrebbe all’incirca vent’anni meno di lui. L’ex tronista di Uomini e Donne, come tutti ormai sanno, ha 40 anni, mentre la sua giovane compagna solo 20, ma ciò che accende il gossip in realtà è l’età del suocero.

A quanto sembrerebbe il papà della ragazza vanta un’età di soli 39 anni. Sarebbe addirittura più giovane del genero. Parlando di lei la si descrive come una giovane donna acqua e sapone. I due sembrerebbero molto affiatati e dalle ultime notizie pare che Interrante abbia preso anche un’altra importante decisione.

Infatti l’uomo pare le abbia fatto conoscere anche sua figlia, una bimba nata dal precedente matrimonio con Guendalina Canessa. Daniele Interrante è noto al pubblico anche per le sue partecipazioni ai salotti di Barbara D’Urso. L’ex tronista aveva presenziato con il ruolo da opinionista regalando al pubblico opinioni sempre molto spietato e diretto senza sconti per nessuno.

I progetti futuri di Interrante non sono ancora noti. In molti sono convinti che lo rivedremo nella prossima stagione di live non è la D’Urso. Per il momento i due piccioncini si godono la quotidianità della loro storia d’amore lontano dai riflettori. Non ci resta che attendere nuovi risvolti per questo inizio di nuova stagione.