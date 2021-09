Quasi tutto pronto per l’inizio di Pomeriggio 5. Il noto talk pomeridiano tornerà in onda su Canale 5 lunedì 6 settembre e tutti i giorni farà compagnia ai telespettatori entrando nelle loro case. In queste ore la padrona di casa della trasmissione, Barbara D’Urso, ha svelato le importanti novità che ci saranno all’interno del programma.

Ormai giunto alla sua 13esima edizione, Pomeriggio 5 si prepara a tornare in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. In vista dell’inizio della trasmissione, Barbara D’Urso ha svelato alcune importanti novità che investiranno il programma in questa nuova edizione.

In un’intervista rilasciata al noto giornalre ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, la conduttrice Mediaset ha rivelato alcune novità che ci saranno a partire in questa nuova stagione del talk pomeridiano. Innanzitutto, Barbara D’Urso ha svelato che ci saranno una nuova grafica e una nuova sigla.

Inoltre, Barbarella ha dichiarato:

Vogliamo superare il concetto di salotto, ormai stravisto ovunque, e anche di opinionisti: non ci saranno più poltrone e divani, ma ci saranno comunque volti conosciuti.

Dunque, anche se sembrerebbero mancare gli opinionisti, a Pomeriggio 5 gli ospiti di certo non mancheranno. Questi, infatti, saranno chiamati a commentare più fatti di cronaca in modo da tenere i telespettatori della trasmissione costantemente informati.

Stando alle parole della nota conduttrice, lo scopo del nuovo format di Pomeriggio 5 è quello di trasmettere un’informazione a 360 gradi, fatta cdi meno gossip. Oltre alle notizie di cronaca rosa, quindi, l’azienda ha pensato di ridurre anche la presenza degli opinionisti, ormai presenza costante in tutti i salotti televisivi.

Non ci resta altro che attendere lunedì 6 settembre in modo da assistere a tutte le novità che investiranno la nuova edizione del talk pomeridiano.

Oggi, ma 13 anni fa, iniziavo la mia avventura con voi a #Pomeriggio5… Era un progetto ambizioso, un esperimento… E sono più orgogliosa che mai di essere ancora qui con voi, pronta per iniziare una nuova stagione ❤️ pic.twitter.com/jJsRDsAoNu — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) September 1, 2021

Siamo infatti curiosi di scoprire come gli spettatori reagiranno alle novità della fortunata trasmissione. In questi anni, infatti, Pomeriggio 5 si è affermato come programma campione di ascolti del pomeriggio.