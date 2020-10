Per ora si tratta solo di un “semplice” pettegolezzo, ma se fosse vero rappresenterebbe certamente un colpo di scena, degno di Beautiful. Daniele Scardina e Diletta Leotta stanno forse ancora insieme, in gran segreto. Il gossip delle ultime ore ha riacceso le speranze dei fan, che si augurano di vederli ricongiunti.

Daniele Scardina: avvistato con Diletta Leotta

Il motivo che li ha spinti alla rottura dopo aver passato il lockdown assieme a Milano non è mai stato comunicato, tuttavia potrebbe essersi trattato di una fase passeggera e nulla più. L’ultimo avvistamento, unito alle recenti dichiarazioni del boxeur, sembrerebbe confermare il ritorno di fiamma.

Ritrovo in Abruzzo

Il portale Very Inutil People ha infatti reso noto che Diletta e Daniele Scardina erano in Abruzzo nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre 2020. Entrambi si trovavano a Roma sabato, per esigenze diverse: mentre lui stregava i giudici in pista, lei seguiva la partita della Lazio.

Il giorno seguente avrebbero deciso di darsi appuntamento e di godersi la rispettiva compagnia. Meta designata Sulmona e i buschi abruzzesi per riposarsi un po’ e godersi il contatto con la natura. Insieme a una coppia di amici – stando alla segnalazione – avrebbero pure preso un aperitivo in un bar nel centro città.

Smascherati al volo

I protagonisti della cronaca mondana on si sono nascosti completamente, o perlomeno non ci sono davvero riusciti. Nell’immagine pubblicata dal sito, infatti, la Leotta ha mascherina e cappuccio. Tutto inutile, in quanto è stata riconosciuta, e chi le ha scattato la foto ha giurato che ci fosse Daniele Scardina accanto a lei. Insomma, al momento si tratta di un brusio di sottofondo, chissà però che nelle prossime ore non emergano ulteriori dettagli.

Daniele Scardina: affermazioni importanti a Ballando

In pubblico i due non si sarebbero scambiati abbracci né baci, o immortalati dei selfie. Le affermazioni davvero importanti di Daniele a Ballando con le Stelle (dov’è seguito dalla maestra Anastasia Kuzmina) suonerebbero però come l’ennesima conferma.