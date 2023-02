Davide Donadei al GF Vip: “Sono stato con una donna famosa”, l’ex Rabbi si infuria

Davide Donadei è senza freni al Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad una confessione shock in merito alla sua vita sentimentale. Alla luce di questo, la sua ex fidanzata Chiara Rabbi è andata su tutte le furie. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La settima edizione del Grande Fratello Vip non smette mai di regalare grandi colpi di scena. Questa volta, a finire al centro del gossip è stato Davide Donadei. In occasione di una chiacchierata con Antonella Fiordelisi, il celebre gieffino ha parlato in merito alla sua vita sentimentale.

Nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne, ha rivelato di aver vissuto una relazione con una donna famosa senza lasciar intendere la sua identità. L’unico dettaglio emerso è il luogo in cui vive la donna cui ha fatto riferimento:

Io sono stato con una famosa.

Si tratta di dichiarazioni che di certo non sono passate in osservato al mondo del web, in particolare alla sua ex fidanzata Chiara Rabbi. Tuttavia, sembra che quest’ultima non abbia avuto una bella reazione. Infatti, non è tardato ad arrivare il suo sfogo sui social in cui ha rivelato di aver compreso chi è la donna misteriosa:

Forse lo so invece, è che sono piena considerando che anche su questa tizia abbiamo litigato e io sono passata da matta, gelosa, eccessiva e opprimente. Comunque, mi sono giusto tolta qualche sassolino perché la situazione sta diventando imbarazzante. Qui, giorno dopo giorno, conferma cose.

Non è tutto. Chiara Rabbi ha anche affermato che l’ex fiamma di Donadei non è famosa ma avrebbe ricevuto un po’ di fama proprio grazie a lei. Queste sono state le sue parole: