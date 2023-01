Davide Donadei contro Oriana: “Da prendere a schiaffi”

Davide Donadei è uno degli ultimi arrivati nella casa del Grande Fratello Vip e soprattutto con Oriana Marzoli si può dire che non è scattato il feeling. I due continuano a battibeccarsi e soprattutto Davide non fa mancare occasione per lanciare delle frecciatine alla modella.

Alcuni atteggiamenti di Oriana non vanno proprio giù a Davide e nelle scorse ore parlandone con gli altri ha ammesso che i suoi atteggiamenti fanno prendere all’esterno “degli schiaffoni, degli schiaffoni educativi”.

Fonte: web

Ma non è tutto perché Davide ha confidato ad Antonino che Oriana ha allungato le mani su di lui in varie occasioni mentre si trovavano in confessionale. “In confessionale, mi tocca, sì mi tocca. Mi fa, mi si poggia sopra, spinge, no, cioè non so come spiegarvi. Voleva che io la spingessi. Roba da pazzi! Io le ripetevo ‘non mi toccare’ e quella poi mi toccava”.

E ancora: “Ma di cosa stiamo parlando? Lei è una persona che non porta rispetto. Per me lei è una cog…a. Sì per me è una cog…. Non merita il mio rispetto e quindi io la chiamo cogl…a. Non le hanno insegnato come si sta al mondo. Lei è veramente incommentabile”.

Davide preferirebbe uscire se il pubblico ritiene Oriana idonea a restare in casa

Per Davide il pubblico da casa deve fare il suo dovere e procedere davvero all’uscita di Oriana, altrimenti preferirebbe lui stesso andare via. “Sinceramente Anto se piace una roba del genere voglio uscire. Io faccio un appello adesso, se piace quella io voglio uscire la prossima puntata. Non sto scherzando è la verità” – ha detto ad Antonino.

Vedremo se il pubblico appoggerà il neo concorrente nella sua idea eliminandolo oppure se preferiranno far uscire qualche altra persona.