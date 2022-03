Davide Silvestri accusa Antonio Medugno di aver sottolineato problemi di salute e psicologici che in realtà non esistono. Il noto attore italiano è ormai da tantissimi mesi che prosegue la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, apprezzato e incoraggiato dal pubblico a casa.

La sua presenza all’interno del reality ha catturato l’interesse e la grande simpatia dei telespettatori che nel corso delle varie nomination hanno sempre deciso di salvarlo. Nelle ultime settimane però, l’ingresso di Antonio Medugno ha cambiato gli equilibri della casa, ottenendo in pochissimi giorni migliaia di apprezzamenti.

Quest’ultimo più volte ha sottolineato i vari problemi personali che hanno segnato la sua vita e i disturbi alimentari di cui ha sofferto. Il famoso Tiktoker però, nell’ultima puntata si è lasciato andare ad un crollo emotivo causato dall’uscita inaspettata di Nathaly Caldonazzo. Entrambi sono uniti da una grande amicizia e l’uscita della showgirl ha segnato in maniera negativa l’umore di Antonio.

Il grande dolore ha portato nuovamente a galla alcuni problemi legati ai disturbi alimentari di Antonio per cui, ha sofferto negli anni passati. Medugno non ha nascosto la grande paura di tornare ad avere questi problemi, lasciando andare ad un vero e proprio crollo psicologico.

Davide Silvestri accusa Antonio Medugno e i suoi disturbi alimentari

Il giovane gieffino confidandosi con Davide Silvestri si è ritrovato sotto accusa per i disturbi che, più volte ha spiegato nel corso delle settimane. Il noto attore infatti, ha spiegato ad Antonio di non avere nessun problema e di aver paura di una roba che per lui è inesistente.

“Sfrutta questa roba per farti venire il panico e farti vedere che in dieci giorni riesci a risolverlo e non stai morendo. Già ti è venuto e sei ancora qui, non mi sembri impazzito di cervello né non lucido. Capisci che è una roba che è inesistente? È vero ma non è reale, è un problema che non è reale” spiega Davide al giovane Tiktoker.

Di tutta risposta Antonio ha spiegato a Davide: “Io apprezzo che stai provando a darmi consigli perché mi hai detto che hai passato cose simili e rivedi alcune esperienze tue in ciò che sto vivendo io”.