Davide Silvestri non ne può più e punta il dito contro la principessa Lulù Selassié: “Bugiarda me la pagherà cara…”. Le polemiche non si placano nella casa del GF vip e, nonostante si sia prossimi alle battute finali, la tensione continua a salire.

Mancano davvero poche puntate alla finale e a decretare il vincitore del GF Vip 6. Una delle edizioni più lunghe nella storia del reality. I concorrenti ormai hanno accantonato le alleanze per continuare verso lo sprint finale per proprio conto.

Nella scorsa puntata Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano sono stati eliminati. E arrivano ora gli scontri tra Davide e Lulù. La principessa, come ormai tutti ben sappiamo, è già una delle finaliste e all’attore di Vivere non è proprio andata giù la nomination ricevuta dalla sua coinquilina.

Fonte studio GF Vip

Dopo la diretta, il gieffino esplode e si sfoga con Soleil, mentre sono soli in camera prima di addormentarsi. Una lunghissima conversazione terminata alle prime luci dell’alba. Il tema del dialogo era incentrato sulle bugie che i vipponi vivono e hanno vissuto nel corso del reality.

Davide Silvestri però e dispiaciuto e decide di chiarire nell’indomani con la stessa Lulù, ma solo per rispetto delle dinamiche del gioco specifica lui. Silvestri dichiara inoltre che in fin dei conti fuori dalla casa di Cinecittà non si sarebbe mai accostato a Lulù.

In mente l’attore ha già pronta la sua vendetta. Vorrebbe nominare la sorella Jessica di modo da far rimaner di sasso la sua nemica. Soleil condivide il pensiero del suo amico.

Le vecchie tensioni tra i due sono ormai un lontano ricordo, Silvestri e la Sorge tornano più uniti che mai. Sarà un’alleanza dettata dalla strategia? In molti pensano di sì.