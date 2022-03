Lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano potrebbe spostarsi in tribunale. La showgirl infatti che è stata eliminata nella scorsa puntata dalla casa del Grande Fratello Vip starebbe pensando di denunciare il giovane per calunnia.

Tutto è accaduto dopo che Basciano ha accusato Nathaly nella casa del Grande Fratello Vip di aver detto delle frasi ingiuriose e razziste nei confronti delle sorelle Selassiè chiedendo a gran voce la sua squalifica.

La Caldonazzo ha sempre negato ma in varie occasioni si è detta preoccupata di aver detto delle cose. In puntata Alfonso Signorini ha assolto Nathaly in quanto secondo il Grande Fratello non ci sono video che proverebbero le frasi incriminate.

Ne è nato un diverbio con Alessandro Basciano che si è detto convinto di aver ascoltato quelle frasi mentre Nathaly gli ha dato del bugiardo.

Nathaly Caldonazzo vuole denunciare Alessandro per calunnia

Ora che entrambi sono stati eliminati dalla casa, Nathaly rispondendo ad un commento su suo Instagram ha lasciato intendere che denuncerà Basciano per calunnia.

“Che ha fatto Basciano, non c’è uno straccio di filmato. Farebbe bene la Caldonazzo a denunciare per calunnia”– è stato il commento di un fan del programma alla quale l’attrice ha subito risposto: “Lo farò infatti”.

Il post della Caldonazzo su Instagram è stato preso di mira da tanti telespettatori che hanno riaperto la parentesi sulla frase incriminata. “Non hai mai detto certe cose però hai ripetuto 1000 volte “se esce cosa ho detto mi squalificano” ha scritto un utente. “Parlavo della frase su uomini di colore mai della bugia sulla protezione delle sorelle. Sono due argomenti diversi, quello è uscito ma non era da espulsione anche perché non li avevo offesi” – ha spiegato Nathaly.

Ad un altro commento ha poi aggiunto: “La frase che ho detto è uscita ed era quella sugli uomini di colore, il resto è pura invenzione”.