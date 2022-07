Davide Silvestri, arriva la telefonata da Mediaset: ecco dove lo vedremo in tv

Nuove opportunità in vista per il finalista del Grande Fratello Vip? A quanto pare il telefono ha squillato.

Davide Silvestri dopo alcuni anni vissuti lontano dai riflettori ha deciso di rimettersi in gioco al Grande Fratello Vip ed ora ha ritrovato grande popolarità.

L’attore è arrivato fino alla fine scontrandosi poi con la vincitrice Jessica Selassié. Il suo è stato un percorso lineare, Davide ha vissuto il reality senza troppe sbavature cercando di andare d’accordo con tutti e prendendo raramente posizione.

Un atteggiamento di calma e tranquillità che ha pagato visti i risultati. Il suo profilo è stato fortemente voluto da Alfonso Signorini che pare lo abbia tempestato di chiamate per cercare di convincerlo a fare questa avventura.

Una volta concluso il Grande Fratello Vip Davide ha pensato anche alla sua vita privata e soltanto pochi giorni fa ha sposato la sua compagna Alessia Costantini.

Non un matrimonio convenzionale per lui, ma per l’occasione ha scelto tema e location country. Infatti anche gli invitati sono stati costretti a vestirsi in modalità contadino come d’altronde lui stesso.

E tra gli invitati figuravano anche alcuni vecchi compagni conosciuti nella casa del GF, ma non tutti. Una scelta quella di razionalizzare gli inviti giustificata così da Davide.

“Ho scelto usando il cuore e l’istinto. Katia è la mia mamma televisiva. Lei è arte pura. Giucas è un folle, matto come me, ma è soprattutto un puro. Barù è la persona più schietta che io conosca, avrà sempre il mio rispetto“.

L’esperienza al GF lo ha riportato in auge e a quanto pare Mediaset sta pensando a lui per la prossima stagione televisiva.

Secondo alcune indiscrezioni ci sono già state alcune chiamate da parte dei vertici della tv del biscione nei confronti di Davide per proporgli varie modalità di collaborazione.

In lizza un posto nel reality La Talpa che tornerà in onda in prossimo autunno. Ma non sono da escludere altri ruoli da utilizzare in nuovi format innovativi. Quanto alla carriera di attore probabilmente Davide ha deciso di buttarsi in nuove opportunità professionali.