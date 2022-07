Jessica Selassié rivela: “Vi dico cosa è successo tra me e Barù“. La scorsa domenica ha avuto luogo un matrimonio che sta facendo molto discutere soprattutto per via dei nomi degli invitati. A convolare a nozze era l’ex gieffino Davide Silvestri, che ha portato finalmente all’altare la sua storica fidanzata Alessia.

Invitati al matrimonio molti degli ex concorrenti del reality di Alfonso Signorini. Ovviamente quelli con cui Davide aveva stretto un legame più intenso. Tra i presenti infatti, gli ex geffini si contavano sulle dita di una mano ed erano Jessica Selassié, Barù, Giucas Casella e Katia Ricciarelli.

Erano stati invitati alla cerimonia, ma non hanno potuto presentarsi per altri impegni, anche Miriana Trevisan e la coppia formata da Sophie e Alessandro. Una volta scoperti i partecipanti, il pubblico non ha saputo frenare la curiosità.

Cosa è successo tra Barù e Jessica nel corso del loro incontro? Ricordiamo che i due ex gieffini, all’interno della casa, avevano creato una certa sintonia. Purtroppo, le speranze del pubblico nella nascita di una nuova coppia sono svanite nel fumo. L’interesse tra i due non è mai sfociato nulla di più che una semplice affinità.

Come se non bastasse, a coronare la situazione è arrivato anche il fidanzamento di Barù. Al riguardo Jessica non aveva detto molto, oltre ad augurare il meglio al suo ex compagno d’avventura e a dirsi un po’ delusa per essere venuta a conoscenza della cosa solo tramite le copertine delle riviste.

La situazione, insomma, era molto tesa e in parecchi hanno cominciato ad ipotizzare che tra loro fosse calato un gelido silenzio anche durante il matrimonio. Jessica, però, ha voluto smentire personalmente queste voci rilasciando delle dichiarazioni nella pagina di Giuseppe Porro.

La ragazza vuole precisare che nonostante le incomprensioni tra lei e Barù c’è ancora tantissima stima e molto rispetto. Ma soprattutto che entrambi sono sereni e non provano rancore. Insomma, nessuna situazione imbarazzante: i due ‘amici speciali’ hanno messo una pietra sopra alle vicende avvenute nella casa del GF Vip.