Si continua a parlare del matrimonio tra Davide Silvestri e Alessia Costantino. La coppia è convolata a nozze qualche giorno fa e lo ha voluto fare con un matrimonio alquanto singolare.

Davide da qualche anno si è avvicinato molto al mondo contadino tanto da aver avviato anche un’azienda che produce birra insieme al cugino, il famoso Kekko dei Modà.

E per questo per celebrare il suo matrimonio ha scelto uno stile wild e country. Davide si è presentato in trattore e per gli invitati ha chiesto che venissero vestiti a tema country.

Tra gli ospiti ovviamente anche tantissimi amici conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Barù, Jessica Selassie sono stati presenti al matrimonio.

Assenti invece altri, chi per motivi di lavoro come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, chi perché non invitati come la coppia Alex Belli-Delia Duran.

Tutti gli ospiti si sono presentati con look stravaganti in tema con il matrimonio. Tra i più attivi Barù che si è occupato della cucina e della preparazione delle pietanze.

Come svelato FaceChat.it, ad un certo punto a quanto pare sia lui che Jessica sono scomparsi dai radar. Probabile che si siano appartati per parlare e chiarire dopo le recenti vicende. Come ricorderete Jessica e Barù si sono avvicinati molto nella casa del Grande Fratello Vip.

La giovane Selassie sperava in un’apertura di Barù che purtroppo non è mai arrivata del tutto. Difatti una volta fuori dalla casa si sono allontanati e quanto pare non si sono più visti se non in qualche uscita pubblica comune come feste, eventi o appunto il matrimonio di Davide Silvestri.

E proprio in quest’occasione a quanto pare i due si sono riavvicinati. Ora non è chiaro se per chiarire una volta per tutte il loro rapporto o se c’è stato un riavvicinamento da un punto di vista sentimentale come sospettano in tanti.