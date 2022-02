Dopo quasi 6 mesi nella casa del Grande Fratello VIP anche le amicizie più solide si chiudono.

Dopo Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli è toccato a Davide Silvestri e Soleil Sorge. I due sono sempre più ai ferri corti, il motivo? Dapprima la nomination dell’influencer.

Ma sembra che non sia solo quello e stanno venendo a galla altri motivi silenti. Durane la puntata di lunedì l’ex amica di Alex Belli ha schoccato con le nomination:

Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo. Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero.

Davide Silvestri lì per lì ha risposto in modo diplomatico: “Ma va, cosa devo dirle. In realtà me l’aspettavo, lo sentivo già. L’avevo previsto perché lei è più furba di quello che potete pensare. Sole vuoi che ti dica quello che penso? Se lo faccio ti potrei ferire. Penso che sei incoerente e quello che fai è deludente. Tu non sei una mia amica. Te che volevi andare fuori dai giochi e poi ti metti a baciare Delia, hai fatto un grande teatrino. Lo sapevo che mi avresti nominato. Ti ho sempre difesa e ora non lo farò mai più. Con me hai chiuso basta!“

Ma poi, nella notte ha sbottato definitivamente con Giucas Casella: