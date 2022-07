Davide Silvestri si è sposato: due concorrenti del GF Vip non sono stati invitati

Un ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip si è sposato ieri. Stiamo parlando dell’attore Davide Silvestri che è convolato a nozze con la sua Alessia Costantino.

Per celebrare l’evento Davide ha scelto una location molto particolare, una splendida dimora di campagna a Vimercate, in Lombardia. Il tema della festa è wild e pertanto tutti gli invitati compresi gli sposi dovevano essere vestiti da contadini. Davide si è presentato addirittura a bordo di un trattore.

Tra i tanti invitati ci sono stati anche diversi amici e colleghi che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Presenti alla festa infatti c’erano: Katia Ricciarelli, Barù, Jessica Selassié e Giucas Casella. Lo stesso Barù ha intrattenuto tutta la comitiva occupandosi della cucina.

Testimone d’eccezione dello sposo è stato Kekko, il cantante dei Modà, nonché cugino di Daniele. Durante il party è stata servita la birra Lira che viene prodotta dai due cugini.

Tra gli invitati ma non presenti alla festa per motivi di lavoro troviamo anche gli ex gieffini Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Non invitati invece a quanto pare la coppia Alex Belli-Delia Duran nonostante nella casa abbiano legato molto con Davide.

Dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello sia Davide che Alex e Delia hanno interrotto tutti i rapporti e il mancato invito lo dimostra. Davide ospite a Verissimo tempo fa aveva detto di voler al suo fianco per questo giorno sono i parenti e gli amici più stretti.

“Per me, lei è la più bella del mondo, la più bella di tutte e non c’era niente che mi potesse distogliere. Io non gli ho mai parlato di matrimonio, ma quel momento per me era importante” – ha detto Davide Silvestri in una recente intervista rilasciata a Silvia Toffanin.