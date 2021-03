Dayane Mello a UeD? Le parole di Maurizio Costanzo sono incisive

Dopo l’esperienza lunghissima e carica di emozioni del GF Vip, Dayane Mello potrebbe molto presto tornare sul piccolo schermo. Nel corso del reality la modella brasiliana si è sempre esposta molto, a volte guadagnandosi la simpatia del pubblico, altre facendo l’esatto opposto. In ogni caso, la sua popolarità al momento è alle stelle e questo è sicuramente un momento propizio a delle nuove offerte di lavoro.

Pare, infatti, che la quarta classificata nel reality di Alfonso Signorini avrebbe già un posto assicurato sul trono di UeD. Ovviamente, finora si tratta solo di voci e niente è ancora confermato. Eppure, pare che in questa vicenda ci sia l’intercessione di Maurizio Costanzo, che sembra voglia mettere una buona parola per la brasiliana.

Il conduttore, in un articolo pubblicato sul settimanale Nuovo, ha scritto qualcosa di importante su questi rumor, dando una speranza a chi non aspetta altro che poter vedere le vicende amorose di Dayane in tv. Ecco le parole di Costanzo: “Dayane Mello tronista? Saprebbe sicuramente mettersi in gioco dal punto di vista sentimentale“.

Chiaramente una provocazione, che scritta dalla penna di Maurizio Costanzo acquista una rilevanza particolare considerando la situazione. Infatti lui e Maria De Filippi sono insieme da decenni e il loro rapporto è una delle più belle storie d’amore e fedeltà mai raccontate. Sembra molto probabile che Maurizio intenda consigliare a Maria di affidare un trono alla brasiliana.

La Mello, per di più, potrebbe ricevere sia corteggiatori che corteggiatrici, essendo dichiaratamente fluida e avendo avuto storie sia con donne che con uomini. Al riguardo Dayane aveva detto: “Siamo nel 2021, io non mi considero una lesbica, ma ho fatto le mie esperienze e su questo sono convinta: oggi sono in grado di amare o un uomo o una donna senza problemi”. Dopo la delusione d’amore avuta con Rosalinda Cannavò, potrebbe essere per la Mello il momento di un nuovo amore.