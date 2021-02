Dayane Mello abbandona momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip: Lucas non c’entra nulla

Dayane Mello ha abbandonato momentaneamente la casa del Grande Fratello VIP: non è chiaro cosa stia succedendo, Lucas non c'entra

Non migliorano neanche un po’ le cose nella casa del Grande Fratello Vip: Dayane Mello ha abbandonato momentaneamente la casa. Lo fa sapere la redazione, ma senza svelarne i motivi.

Con un mini comunicato stampa sui social la redazione della casa di Cinecittà fa sapere: “Oggi pomeriggio Dayane è uscita temporaneamente dalla Casa per motivi personali”. Le giornate nere non sembrano finire per la bellissima modella brasiliana.

L’uscita della casa da parte di Dayane Mello è temporanea e potrebbe non essere legata alla morte del fratello. I motivi sono stati forse oscurati dalla produzione per garantire, per quanto possibile, una privacy alla concorrente.

In molti pensano che la ragazza potrebbe essere uscita per vedere sua figlia o per parlare privatamente con i suoi famigliari. Tuttavia, in questi momenti, la verità che emerge sarebbe anche un’altra: la donna è uscita dalla casa subito dopo la morte del fratello era per incontrare un prete.

La modella ha deciso di raccontare ad una persona di Chiesa le sue angosce. Tutta la produzione del programma ha fatto in modo e maniera di far sentire la donna a suo agio e prendere le decisioni più giuste per lei.

La modella brasiliana sta facendo molta fatica ad accettare la morte del fratello. Comprensibilmente, il ragazzo era molto giovane e un lutto così è difficile da superare. Sfogandosi con la sua amica Rosalinda Cannavò la modella ha spiegato:

l treno andava nella direzione giusta, poi ho perso la direzione, ora non so dove sono. Mi sento persa. So che manca poco però ci sono tante cose…Juliano mi ha detto di non mollare, che Lucas voleva che io andassi avanti.

Per il momento non ci resta di aspettare la serata di lunedì per capire cosa succederà. I concorrenti vorranno davvero abbandonare la casa? Alfonso Signorini glielo permetterà?