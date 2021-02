Grande Fratello Vip: i concorrenti vogliono abbandonare dopo la morte del fratello di Dayane

Un grave lutto si è battuto nella casa del Grande Fratello Vip. Ormai se ne è parlato e anche Dayane Mello ne è venuta a conoscenza: suo fratello Lucas di 27 anni è morto in Brasile a causa di un brutto incidente automobilistico.

Il giovane ha scontrato contro un camion, per lui non c’è stato nulla da fare. Comunicata la notizia a Dayane Mello, la modella brasiliana ha deciso di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip perché per andare in Brasile dovrebbe fare la quarantena e non potrebbe vedere nessuno.

Nella casa ha almeno l’affetto e può contare su un abbraccio dei suoi amici. E proprio gli altri hanno avanzato una proposta onorevole. Vorrebbero tutti abbandonare la casa lunedì prossimo durante la diretta.

La prima ad avanzare questa ipotesi è stata Samantha De Grenet che ha trovato il supporto degli altri. La donna, in conversazione con un altro gruppetto, ha detto:

Ragazzi lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Facciamo questa finale lunedì e chi c’è c’è, niente eliminazioni e votazioni. La chiediamo, usciamo tutti basta. Facciamo tutti così, siamo tutti con te.

Dayane ha apprezzato molto la proposta della coinquilina e con stupore ha esclamato: “Dici? Sarebbe bello”. Per il momento però, è solo un’ipotesi. Gli autori dovranno parlare con gli altri inquilini per cercare di trovare una mediazione.

Dopo questa notizia, andare avanti fino a Marzo sarebbe davvero disumano. I ragazzi sono stati toccati dal dolore della modella e lo spirito non è più lo stesso nella casa.

Certo, la proposta non sarà di gradimento ad Alfonso Signorini che invece ha voluto prolungare il reality fino alla fine anche quando i concorrenti chiedevo pietà ed erano stanchi. Certo, la situazione è davvero delicata e particolare e mai successa prima. Staremo a vedere.