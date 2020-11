La notizia del prolungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio ha lanciato nello sconforto diversi concorrenti, indecisi se restare o meno. Una delle più colpite è stata Dayane Mello che dopo giorni di silenzio ieri ha confessato ai compagni che la sua avventura terminerà prima di febbraio.

Fonte: Mediaset

“Ve lo dico che non continuo. Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Vi avviso già che non andrò avanti qui al GF Vip. Non voglio parlare di ‘mollare’ un’avventura’, piuttosto di rinunciare. Secondo me sono cose diverse” ha detto la Mello.

La modella brasiliana ha ammesso che la decisione è stata presa solo perché le manca tanto non vedere la sua bambina e non vede l’ora di riabbracciarla.

“Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia. Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice “mamma ho saputo che devi rimanere” era triste. Ho già perso tante cose di lei, il suo primo giorno di scuola, ha perso due dentini” – ha continuato Dayane.

Intanto la modella brasiliana però continua ad avere battibecchi con Stefania Orlando. Dayane Mello si è confidata nottetempo con la fida amica Adua Del Vesco: “Non ha niente a che fare con la mia personalità e te l’ho già detto. Non sopporto più la sua voce, sono arrivata al punto in cui anche solo sentire la sua voce mi dà fastidio. Non sopporto il suo atteggiamento, non vedo la verità in questa donna” – ha detto della Orlando.

Così dopo Elisabetta Gregoraci che fin dal momento dell’annuncio ha ribadito che la sua avventura sarebbe terminata nel mese di dicembre, ora anche Dayane ha ammesso di voler lasciare il reality. Entrambe mamme di figli piccoli sentono troppo il peso di passare il natale lontano da loro.

Ma oltre a loro due anche Francesco Oppini negli ultimi giorni è stato parecchio giù di morale a causa della mancanza della sua fidanzata e di sua mamma Alba Parietti alla quale è molto legata. Anche per lui la permanenza fino a febbraio non sembra scontata.