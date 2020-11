Dopo due mesi all’interno della casa del Grande Fratello Vip iniziano a sorgere i primi ripensamenti e le prime crisi. A crollare emotivamente è Adua Del Vesco o come si fa chiamare ora Rosalinda. La giovane attrice teme che il fidanzato Julian la lasci.

I dubbi di Adua Del Vesco sorgono dal momento che, nell’ultima puntata, nessuno le ha menzionato il fidanzato. Nè i genitori, né la sorella hanno fatto cenno al famigerato Julian.

Dopo anche varie vicissitudini con la sua coinquilina Dayane Mello, Rosalinda inizia a soffrire la distanza e a mettere in dubbio il rapporto con il ragazzo.

Se sono sicura del suo sentimento? Non lo so. Comunque a prescindere avrei bisogno proprio di capire cosa pensa. Pure io devo capire un po’ di cose. Però posso capire solo vedendolo. Mi manca un sacco. Non mi manca la routine con lui, mi manca lui.

Perché è sempre stato un mio punto di riferimento. La cosa più importante che ha fatto è stare accanto a me quando nessuno stava accanto a me. Perché non si fa sentire? Non mi sta mandando nessun segno. Anche i miei genitori non mi hanno detto nulla di lui. Forse c’è qualcosa che non va.

Il ragazzo però ha registrato un video e ha tranquillizzato i fan dell’attrice Siciliana. Julian non ha nessun dubbio sull’amore che prova per lei, ma al Grande Fratello VIP non lo fanno rientrare.