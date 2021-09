Quello che sta accadendo a La Fazenda, il reality brasiliano simil a La Fattoria è davvero raccapricciante. Tra i protagonisti di questa assurda e soprattutto triste storia c’è Dayane Mello, la modella ha deciso di partecipare al reality qualche settimana fa.

Il suo ingresso è stato però scombussolato dalle continue avance di un concorrente, Nego de Borel. Avance non gradite dalla concorrente che più volte ha respinto il brasiliano già accusato di violenza sessuale prima di entrare nella casa.

Venerdì 17 settembre, Dayane Mello è stata vittima di abusi da parte del concorrente che, dopo una festa, ha iniziato a toccare baciare la modella che più volte l’ha scansato.

Esattamente una settimana dopo, a seguito di una festa a base di alcool, il concorrente si è infilato sotto le lenzuola della modella e avrebbe abusato di lei. Il concorrente è stato espulso, ma Dayane Mello non è stata di certo tutelata.

La ragazza non ricorda nulla e la produzione del reality non le avrebbe raccontato la verità, né l’avrebbe sottoposta a visita medica e psicologica. Il concorrente squalificato ha poi lanciato un vergognoso appello sui social:

Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Ma nonostante questo io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittima di razzismo. Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale, cavolo! Ci sono così tante persone là fuori che fanno del male, mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio?