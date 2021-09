Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi continuano ad essere ai ferri corti. I due ex “fidanzati” tornano a punzecchiarsi ma questa volta, l’influencer ha svelato alcuni segreti dell’imprenditore napoletano.

Secondo la donna, Gianmaria Antinolfi avrebbe finto interesse nei suoi confronti e verso altre donne del mondo dello spettacolo semplicemente per entrarne a far parte. Soleil Sorge rifletteva con gli altri:

Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?

La prima puntata, in effetti, è stata incentrata solamente su di loro e Soleil Sorge non ha perso occasione per ribadirlo: “Ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella, te lo dico subito”.

La donna ha anche spiegato com’è finita tra lui e Dayane Mello e ha raccontato la breve storiella avuta con Belen Rodriguez:

Non volevo una storia con lui perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato ‘perché non dargli una possibilità’, a Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia. Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Gli urlavo ‘ti prego lasciami andare, lasciami stare’ piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str…za? Sì, ok, sono str…nza.

