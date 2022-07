Dayane Mello è molto spesso al centro del gossip nostrano. Nel suo passato si annoverano tantissimi flirt con personaggi famosi che hanno fatto molto parlare.

L’ultimo risale a soli due mesi fa e corrisponde al nome di Carlo Motta ma tra i due è già finita. Poi indiscrezioni la portavano molto vicina al rapper torinese Boro Boro dopo che i più attenti li avevano localizzati su Instagram nello stesso posto nello stesso momento.

Nelle scorse ore però la modella brasiliana ed ex concorrente del GF Vip si è resa protagonista in strada di un gesto totalmente inaspettato. Dayane Mello era in compagnia di Soleil Sorge e della modella Dana Saber.

La brasiliana alla vista dei paparazzi di Whopsee ha improvvisamente iniziato a baciare sulla bocca Dana mentre Soleil di lì a fianco restava impassibile.

Fonte: Whopsee

Tutto questo è avvenuto tra le strade di Milano mentre tutte e tre si stavano dirigendo dal parrucchiere prima di pranzare insieme.

Dayane ha baciato l’amica con veemenza stringendola a sé tra un abbraccio e un altro. Il tutto mentre Soleil se la rideva di buon gusto. Nessun nuovo flirt all’orizzonte, molto probabile che Dayane visti i paparazzi ha voluto scherzare con una sua cara amica.