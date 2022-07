Soleil Sorge festeggia il compleanno. Tra gli invitati spunta un uomo misterioso

Soleil Sorge lo scorso 5 luglio ha festeggiato il suo 28esimo compleanno. Lo ha fatto a Gallipoli dove si trova in vacanza. E durante la festa che si è svolta nella notte tra lunedì e martedì è spuntato un misterioso ragazzo al suo fianco. Di chi si tratta?

Andiamo con ordine. In occasione del suo 28esimo compleanno Soleil Sorge ha festeggiato a Gallipoli dove sta trascorrendo le vacanze. Alla festa erano presenti tantissimi colleghi, tra cui Guenda Goria e il padre Amedeo.

Ma non solo, presenti anche colleghi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip come Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Poi c’è un mistero arrivato da Deianira Marzano che ha pubblicato uno screen in cui in una foto di gruppo si intravede una figura maschile accanto a Soleil.

Una figura misteriosa non conosciuta nel mondo dello spettacolo. Di chi si tratta? Sarà il fidanzato Carlo di cui si parla da tempo? Il mistero resta. Di sicuro Soleil era molto felice.

Da un punto di vista professionale potremmo dire che è un momento d’oro per Soleil. La ragazza dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip è stata presente praticamente in tutti i reality di Mediaset, da La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi. E a quanto pare per lei è in vista un nuovo ruolo per la prossima edizione del GF Vip in partenza a settembre.

Soleil dovrebbe condurre il GF Vip Party al posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, una web serie in onda sulle piattaforme social in cui si commentano le vicende che accadono nella casa di Cinecittà.

Tra gli opinionisti confermata Sonia Bruganelli ma al posto di Adriana Volpe ci sarà Orietta Berti. La data di partenza potrebbe essere già il 12 settembre.