Dayane Mello contro Zenga e la Cannavò: “La loro storia non convince perché..”

Dayane Mello è tornata a dire la sua su Rosalinda Cannavò in un’intervista ai microfoni di Casa Chi. L’amicizia tra le ex gieffine è stato molto intimo nei primi mesi del GF Vip, ma è stato danneggiato nelle ultime settimane e sembra che la precedente sintonia non sia oggi raggiungibile. Sebbene le due vip abbiano parlato più volte e abbiano sentimenti reciproci, la situazione si è rotta e potrebbe essere irreparabile. Dayane ha raccontato il motivo per cui recentemente si è incentrata su Giulia Salemi (notizia resa nota da un post su Instagram), mentre con la Cannvò non si sono ancora incontrate faccia a faccia.

Queste le parole della modella: “Parlo anche con Rosalinda, ma in questo momento io e Giulia siamo più complici. Giulia è molto più affine a me, la conoscevo già da prima. Non è perché io e Rosalinda abbiamo fatto un percorso insieme dobbiamo essere grandissime amiche. Le nostre strade si sono separate, ci siamo perse un po’. Questo non toglie l’affetto che provo per Rosalinda, è una bellissima persona”. Se l’amicizia con Rosalinda può richiedere solo uno stacco, Dayane è stata meno comprensiva quanto al suo rapporto con Andrea Zenga, nato alla fine del ultime GF Vip. Rosalinda ha deciso di separarsi per sempre dal fidanzato Giuliano Condorelli.

Tuttavia, la Mello crede fermamente che la loro relazione non sia determinata da una vera passione e la visibilità mediatica è correlata ad essa. Ecco le parole di Dayane Mello su questa relazione: “Dopo cinque mesi io sono stata amata e odiata, Rosalinda non è stata capita. Io stessa sono ancora qui a cercare di capirla. Non sono qui a giudicarla ma non mi è chiara come persona in questo momento. Tra lei e Massimiliano Morra forse è successo qualcosa, chissà. Su Zenga, non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo per far parlare di loro negli ultimi dieci giorni, per rimanere fino alla fine”.

“Forse anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano. Io quella chimica lì non l’ho mai vista, uno non riesce a trattenersi quando c’è quella cosa lì. Io, almeno, non ci riesco. Vedremo cosa succederà. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma non so se è proprio così. Poi bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa”.

“Lei mi ha detto che va tutto bene, ma non siamo entrate in discorsi piccanti anche perché non m’interessa. Non ho mai visto entusiasmo, poi ovviamente loro vivono la loro storia, io mi auguro che sia felice. Se non è lui l’uomo giusto, considerato che Rosalinda ha avuto una sola relazione di 10 anni è giusto che faccia le sue esperienze. Deve crescere, ha 28 anni.”