Rosalinda Cannavò svela se ha consumato con Andrea Zenga e parla di Giuliano

È uscita da poco dalla casa del Grande Fratello VIP, ma Rosalinda Cannavò finisce già sulle prime pagine dei giornali. L’attrice siciliana ha svelato cosa sta accadendo nella sua vita sentimentale partendo dal suo nuovo amore.

Nella casa del Grande Fratello VIP, la donna si è profondamente aperta con Andrea Zenga. Entrambi si sono certi trovati: due caratteri introversi, timidi e profondamente educati e forse proprio questo li ha uniti.

Ora però, le telecamere sono spente e hanno modo per prendersi la loro privacy. E proprio a Casa Chi, Rosalinda Cannavò non si è risparmiata e a domanda diretta sulla notte in albergo con il neo fidanzato ha spiegato:

“Se abbiamo consumato questa notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… ho detto che siamo in camera insieme, quindi… è stata una bella notte, sì. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti. Se provo amore? Vedremo… potrebbe! Ci sono tutti i presupposti”.

Impossibile non citare il suo ex fidanzato, come è andata con Giuliano Condorelli? Al momento la ragazza ha le idee ancora chiare:

La fiamma si era spenta per dei problemi di coppia che c’erano a priori, i baci con Dayane non c’entravano nulla. Ci eravamo ripresi ad agosto, poco prima di entrare al GF Vip e tante cose già non andavano era un rapporto che ci stavamo trascinando come un cane che si morde la coda. C’era il bene e la comfort zone. Eravamo come fratello e sorella.

I due ancorano hanno però chiarito, ed è proprio quello il momento più temuto: