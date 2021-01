Dayane Mello difende Zorzi e attacca Giulia Salemi: “Lo avete tradito”

Dayane Mello, prima finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip, si è schierata nei giorni scorsi con Tommaso Zorzi attaccando gli altri concorrenti che nel corso della scorsa puntata le hanno tolto la possibilità di andare in finale in anticipo.

La modella brasiliana ha detto chiaramente che la domanda di Alfonso era “chi non merita la finale” e che per questo nominare l’influencer è sembrato più una strategia per far fuori un personaggio forte come lo è Tommaso.

Durante un confronto con Dayane Mello, Giulia Salemi ha cercato di difendersi dalle accuse: “Tu e Tommaso dite che siete giocatori, che siete cinici e usate la strategia. Io e Pier non siamo così. Noi agiamo di cuore e non di altro. Ho fatto una scelta istintiva. Alla fine Tommy è mio amico fuori, ma dentro la casa forse mi ha dato di più Andrea e per questo ho salvato lui” – ha detto. A quel punto la modella brasiliana è scattata e come un fiume in piena ha attaccato:

“A lui non piace che tu ripeti ogni volta che lui non ti cerca. Ti ha portata a Londra e voluta in un programma. Non può passare sempre come uno che non ti calcola. Devi misurare le parole quando parli, lo fai passare per str***o. Poi non penso che ti ha mai fatto credere di essere il tuo migliore amico. Poi non mi è piaciuto il vostro gesto… so che voi avete la vostra protezione, ma adesso mi spiego”.

E ancora Dayane:

