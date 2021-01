Stefania Orlando e Tommaso Zorzi pronti ad abbandonare la casa: la data ufficiale

Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vogliono abbandonare la casa: per evitare di non rispettare gli accordi del contratto scelgono la data

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando sono i due concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip che stanno subendo l’allungamento del programma come una vera e propria tortura. La coppia di amici è pronta a lasciare la casa e lo vogliono fare insieme.

Per primo è Tommaso Zorzi a confidarsi con l’amica Maria Teresa Ruta. Ripensando anche alle parole di Francesco Oppini il giovane influencer di 25 anni ha tratto le sue conclusioni e forse, anche non andare al televoto come finalista, ha giocato la sua parte:

“Guarda che Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco. Mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Cosa significa? Che io l’8 me ne vado. Mi vivrei meglio anche queste due settimane. Anche mia mamma mi ha detto ‘esci quando vuoi’. Per me arrivato fino all’otto febbraio e arrivarci bene è una vincita. […] Non so cosa potrebbero avermi voluto dire Francy e mia madre, però sto riflettendo. Diciamo che per ripetermi che mi supporteranno se esco significa che sotto c’è dell’altro. Forse che fuori non sto andando bene? Magari altre cose? Adesso penso a vivermi bene i giorni che resto“.

Il concorrente ha trovato il coraggio di parlarne anche alla sua migliore amica, Stefania Orlando che ha bene compreso le sue motivazioni ed è pronta ad accompagnarlo fuori dalla porta rossa: “Per l’uscita dell’otto? Io pure. Visto poi anche l’esito del televoto. Il parare del pubblico c’è stato”.

Ce la farà questa volta il conduttore a fargli cambiare idea? Alfonso Signorini si è professato ovviamente contrario all’abbandono del reality da parte dei due concorrenti, ma d’altronde gli autori non hanno rispettato le promesse.

I ragazzi sono entrati nella casa a metà settembre e sono ormai quasi 5 mesi che si prestano al gioco. Sono tutti visibilmente stanchi e provati. Hanno voglia di tornare alla normalità.