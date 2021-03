Dayane Mello dopo il GF Vip confessa: “Non posso essere felice”

Dopo i 5 lunghi mesi passati nella casa del GF Vip, Dayane Mello è rientrata finalmente a casa in compagnia della sua piccola Sofia. Eppure, la modella sembra davvero sconvolta: “Sto soffrendo tanto, non sono felice” confessa. Dopo tanti mesi davanti alle telecamere, tornare alla quotidianità e al calore della propria casa dovrebbe essere un sollievo. Ma a quanto pare, per Dayane non è così.

Dentro di lei sente un forte dolore e la modella decide di condividere questo malessere con i suoi fans. Dayane decide di farlo tramite social, sui quali vanta un numero corposo di di followers. A quanto pare Dayane non se la passa affatto bene nell’ultimo periodo. Lo dimostra senza ombra di dubbio la storia pubblicata recentemente su Instagram, in cui la Mello si lascia andare ad un triste sfogo. Un fan le aveva rimproverato il fatto che la sua presenza sui social andava via via diminuendo e Dayane ha deciso allora di rispondere e spiegarsi.

Ecco la confessione che ha fatto: “Devo fare un lavoro molto grande con me stessa, in questo momento ho avuto una perdita, molto grande e sto soffrendo tanto e non sono felice, ho il mio papà e mio fratello che stanno soffrendo tanto e non ho la testa in questo momento. Sto facendo il possibile per essere più presente, ma faccio tanta fatica e questo deve essere capito“. Sicuramente la prematura scomparsa di suo fratello Lucas è stata un duro colpo per Dayane. La brasiliana ha preso l’argomento anche durante un’ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo.

Le parole che spende sul fratello dono cariche di affetto e nostalgia: “Era il cucciolo di casa, il mio amore per lui era incondizionato. Da credente voglio pensare che Dio abbia deciso che il suo percorso doveva finire qui e che sia in un mondo migliore”, queste le parole di Dayane Mello, nonostante sia visibilmente scossa nel pronunciare tali affermazioni. La Mello, nel salotto di Verissimo, ha anche difeso la sua decisione di proseguire nel GF Vip nonostante l’incidente del fratello e il conseguente, tremendo lutto.

Ecco cosa ha dichiarato: “L’ho fatto soprattutto per proteggere mia figlia Sofia che, dopo tanti mesi, mi avrebbe visto nel pieno del dolore”. A quanto pare, però, purtroppo questo dolore non accenna a venir meno. Speriamo che la modella possa stare bene presto e tornare ad essere la donna dinamica che tanto abbiamo amato nel GF Vip.