GF Vip, Tommaso Zorzi scomparso dai social, la preoccupazione dei fan: cos’è successo

Moltissima preoccupazione per i migliaia di fan di Tommaso Zorzi. Infatti, l’assenza per un giorno intero dai social da parte del vincitore del GF Vip ha provocato una grandissima preoccupazione dei fan per l’ex gieffino. Nulla di grave, però, come ha dichiarato il suo manager Lazzaro Fantasia. L’uomo, infatti, ha rassicurato i followers di Tommaso i quali si sono interrogati riguardo le condizioni di salute del giovane.

L’assenza di Tommaso Zorzi per un giorno intero sui social ha scatenato la preoccupazione dei followers del vincitore del GF Vip. A rassicurare i moltissimi fan di Tommaso è il suo talent manager, Lazzaro Fantasia, il quale ha dichiarato che l’ex gieffino sta molto bene. Solo che i numerosi impegni di questo periodo hanno provocato uno stato di ansia nel giovane il quale ha preferito staccare dai social per 24 ore.

Dunque, rassicurando i moltissimi fan di Tommaso Zorzi, possiamo dire che non è successo nulla di grave. Non sono mancate le reazioni degli utenti che hanno commentato così l’assenza del vincitore del GF Vip dai social:

Oggi ci sei mancato da morire. Non siamo abituati a non viverti più h24. La verità è che ci hai stregato, Tommy, ed ora non possiamo più fare a meno di te. Ti vogliamo un mondo di bene. Riprenditi presto, noi ti aspettiamo.

Oltre ai moltissimi messaggi di affetto, si aggiungono messaggi di comprensione, come questo:

Io credo che Tommy sia stato invaso da tanto affetto ma anche da tanta ignoranza, penso che non sia facile reggere tutto questo dopo aver vissuto per quasi sei mesi in una botte di ferro. Diamogli un po’ di tempo.

Con questi messaggi i fan di Tommaso Zorzi hanno dimostrato senza dubbio l’amore immenso che provano per il vincitore del Grande Fratello Vip.

GF Vip, salta l’ospitata di Tommaso Zorzi da Barbara D’Urso

Oltre ad essere assente sui social, i fan hanno notato l’assenza di Tommaso Zorzi anche nel salotto di Barbara D’uso. Secondo indiscrezioni, l’ospitata del giovane è saltata per l’esclusiva concessa a Maria De Filippi. Infatti, il giovane potrebbe essere uno dei giurati del serale di Amici. Al momento, comunque, nessuna conferma.