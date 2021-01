Dayane Mello, dopo il video della madre il fratello replica: “Ha detto delle bugie”

Momento molto toccante ieri nel corso della puntata del Grande Fratello Vip. Dayane Mello ha più volte raccontato la sua triste storia e di quando fu abbandonata dalla madre che non vede da molti anni. Ieri dopo più di un decennio che non si faceva viva, la signora ha registrato un video trasmesso poi nella casa dove anziché usare parole di scuse e di amore, ha semplicemente invitato la figlia Dayane a dire la verità:

“Non dire quelle cose. Non sono mai stata una lucciola. Vai per la tua strada, ti auguro il meglio. Che Dio ti protegga figlia mia” – ha detto.

La gieffina è rimasta visibilmente turbata dallo strano intervento della madre e proprio per questo nella notte ha registrato un video anche il fratello di Dayane Mello, Juliano.

“Con molto dolore devo registrare questo video. Lo faccio per difendere quello che ha detto mia sorella al GF Vip e difendere la nostra storia. Quello che Dayane e io abbiamo passato solo noi lo sappiamo davvero, soltanto noi due sappiamo quello che abbiamo sofferto. Mi dispiace molto, è davvero triste che una persona che non è stata nella nostra vita per tutto questo tempo, adesso vuole apparire e continuare a farci del male” – ha detto Juliano visibilmente scosso.