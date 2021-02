Dayane Mello e Giulia Salemi: urla contro di loro dall’esterno della casa

Tra striscioni volanti sulla casa e urla con megafoni, questa edizione del Grande Fratello Vip continua ad essere abbastanza movimentata. L’ultimo episodio è accaduto lo scorso pomeriggio quando Dayane Mello e Giulia Salemi, in veranda a fumare, sono state sorprese da urla provenienti dall’esterno della casa.

Fonte: Mediaset

La prima ad essere presa di mira è stata Giulia che si è beccata: “Giulia sei falsa! Stefania stai attenta a Giulia”. La showgirl ha risposto con un alzata di spalle e un “se va beh”. Poi è toccato a Dayane Mello a cui è stato urlato “Stai zitta” e ha replicato con “Sto zitta se voglio“.

Dayane Mello e Giulia Salemi molto vicine nei giorni scorsi

Giulia e Dayane si sono riavvicinate molto nei giorni scorsi. La modella brasiliana ha rincuorato la Salemi dopo lo scontro che ha avuto con Stefania Orlando.

“Ti dico ancora grazie. Quando c’era da mazzolarmi lo hai fatto come, se non condivi le cose lo hai sempre detto anche alle tue amiche. Tu sei il colpo di scena in tutta questa storia. Sei la prima che descrive le cose in maniera oggettiva” – le ha detto Giulia.

Fonte: Mediaset

Dayane dopo averla ascoltata attentamente ha provato a spiegare come vede lei le cose:

Io odio l’ingiustizia. Io credo che tu e Maria Teresa in questo momento state soffrendo e siete deluse. Non è vero che è solo Pierpaolo il tuo porto sicuro qui. Voglio dare una seconda opportunità ad alcune persone” – confessa la Mello.

Fonte: Mediaset

“Io non dimentico, sono molto riconoscente alle persone che non mi abbandonano nel momento del bisogno” – ha concluso la Salemi visibilmente felice dell’avvicinamento della Mello. Insomma dopo dopo un periodo di distanza sembrerebbe che le due siano ritornate molto complici e hanno fatto intendere che anche fuori dalla casa il loro rapporto potrà ritornare come lo era un tempo.