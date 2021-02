Juliano, il fratello di Dayane Mello, racconta come ha appreso la tragica notizia della morte di Lucas ed è straziante

È ormai passata una settimana dal grave lutto che ha colpito la famiglia di Dayane Mello. Una settimana fa, infatti, alla modella brasiliana veniva comunicata la tragica notizia della morte del fratello Lucas. La produzione del GF Vip ha lasciato decidere alla concorrente se rimanere in casa o abbandonare il gioco. Tuttavia, la modella è rimasta in casa dove può elaborare il dolore grazie all’amicizia e al conforto dei suoi compagni.

E ad una settimana dal tragico evento, a parlare è l’altro fratello di Dayane Mello, Juliano. La modella, nell’ultima puntata del GF Vip, ha avuto la possibilità di parlare con suo fratello che l’ha confortata e ha ringraziato anche gli altri concorrenti per il supporto che le stanno dando. E proprio Juliano, in un’intervista al settimanale ‘Chi’, ha ripercorso gli attimi in cui ha appreso la notizia della morte del fratello Lucas.

Lucas aveva 26 anni e a breve ne avrebbe compiuti 27. Ma un tragico evento lo ha portato via. Infatti, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, un incidente ha fatto sì che il fratello di Dayane Mello andasse via per sempre. E, anche se le dinamiche dello scontro non sono ancora state chiarite, Juliano racconta di come abbia ricevuto la notizia della morte del fratello.

Le parole di Juliano dopo il grave lutto

Stando a quanto raccontato nell’intervista, Juliano afferma di essere stato svegliato nel cuore della notte. Erano le 3 del mattino quando ha appreso la notizia della morte del fratello. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Quando ho aperto la porta, ho visto degli amici miei e di mio fratello. Ricordo ancora le loro facce scavate e rigate dalle lacrime.

A questo punto Juliano racconta di come si sia sentito quando ha appreso la tragica notizia. E dalle pagine del settimanale ‘Chi’ possiamo leggere:

Ho avuto un crollo e il mio cuore si è spezzato subito dopo.

Oltre a descrivere ciò, Juliano ha anche descritto i dettagli di come sia avvenuto l’incidente che ha provocato la morte del fratello Lucas. E, anche se le dinamiche del tragico evento non sono ancora molto chiare, Juliano racconta che suo fratello si sia schiantato contro un camion. Oltre che dire che insieme a lui, quella, notte c’era anche una ragazza che Lucas stava portando a casa.