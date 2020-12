Filippo Nardi pronto per la squalifica immediata, Signorini è d’accordo

Un ingresso nella casa del Grande Fratello Vip alquanto spiacevole. Se al suo arrivo si professava come un gentiluomo, oggi, Filippo Nardi si è assolutamente smentito da solo. Il concorrente potrebbe essere squalificato molto presto.

Le frasi volgari a sfondo sessista contro Maria Teresa Ruta hanno indignato anche il conduttore del programma che, stando a quanto riporta Blogo, è pronto per mandare immediatamente Filippo Nardi a casa.

Le pratiche a cui ha fatto riferimento il concorrente sono disgustose e hanno toccato un punto bassissimo per la televisione italiana. Le bestemmie di Denis Dosio e Stefano Bettarini, le frasi razziste di Fausto Leali e ora le volgarità di Filippo hanno decisamente rovinato questa edizione del reality.

Sempre stando a quanto riporta tv blog si sta valutando proprio in queste ore se squalificare immediatamente il concorrente o aspettare la diretta. Sulle pagine di tv blog si può letteralmente leggere:

Una cosa raccapricciante, indifendibile, ingiustificabile e che richiederebbe l’immediata squalifica di questo personaggio all’istante. Questo senza dover aspettare la puntata del venerdì sera.

Secondo quanto apprendiamo da fonti vicine a Mediaset, ci sarebbe grande imbarazzo in azienda di fronte a parole di questo tipo e una decisione sul da farsi verrà presa domani nel corso del Comitato editoriale. Comitato che dopo le rimostranze di Alfonso Signorini per una immediata squalifica del Nardi, valuterà in queste ore la linea da seguire.

Insomma, se bisognerà aspettare stasera o no, non è ancora chiaro. Tuttavia, la squalifica del concorrente sembra un fatto certo da cui la produzione non può esimersi.

Il concorrente poi, non si è limitato a quelle espressioni. Sono giorni che continua ad importunare le ragazze con frasi volgari e a sfondo sessuale. Vittime delle sue battute sono già state Giulia Salemi, Adua Del Vesco e Dayane Mello. Sembra proprio un brutto vizio.