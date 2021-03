Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: fine di un’amicizia

Al Grande Fratello VIP sono nati amori, amicizie, inimicizie e molte altre relazioni. Quella tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ha toccato tutti questi campi, fino alla rottura definitiva, a quanto pare.

Tra le due bellissime donne sembra non ci sia più margine di recupero. Dayane Mello l’ha fatta troppo grossa e Rosalinda Cannavò non è più disposta a perdonare, l’attrice siciliana ha chiarito la sua posizione.

Intervistata dal settimanale Chi, l’ex finta fidanzata di Massimiliano Morra ha spiegato quello che pensa della modella brasiliana e, di quelle belle parole che pronunciava nella casa, non c’è più neanche l’ombra.

“Proprio a proposito di questa cosa voglio specificare che non sono innamorata di lei, non lo sono mai stata. Sia chiaro. Non c’era un innamoramento da parte mia, ma una bella amicizia”. Poi l’attacco finale: “Lei è la concorrente che ha usato la sua vera arma, la strategia. Sempre. È stata la stratega di questa edizione fin dall’inizio del programma”.

E tra le due sembra ci sia stato del gelo anche dopo la finale del Grande Fratello VIP. Al party non sembrano essersi neanche parlate, ora Rosalinda Cannavò si sta dedicando al suo vero amore: Andrea Zenga.

I due proseguono la frequentazione fuori dalla casa, addirittura mostrano dei video in cui sono a letto insieme. Insomma, pare proprio che la storia abbia trovato a giusta direzione. Al contrario, con i suoi ex non scorre buon sangue.

Tra una querela e una diffida di Massimiliano Morra, l’attrice deve ancora vedere il suo vero ex fidanzato Giuliano Condorelli. Come andrà tra i due? Beh, per il ragazzo sicuramente non molto bene.